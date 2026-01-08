ソフトバンクは、ワイモバイルから折りたたみAndroidスマートフォン「nubia Flip 3」を1月15日に発売する。価格は8万7120円。 約8.7万円の折りたたみスマホ ワイモバイルでの取り扱い価格は、8万7120円。新規契約または他社からのMNPで「シンプル3 M/L」に申し込むと、6万3240円で購入できる。さらに、「新トクするサポート（A）」を申し込み、25カ月目に端末を返却すれば、負担額は1万9680円となる。