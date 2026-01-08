けさ、山形県鶴岡市の県道で乗用車同士が衝突する事故があり、３０代の女性と６歳の女の子が救急搬送されました。 【画像】事故現場 消防などによりますときょう午前８時前、鶴岡市東岩本の県道で乗用車同士が衝突する事故がありました。 現場に到着した救急隊が２人がけがをしていることを確認したということです。 けがをしていたのは３０代の女性と６歳の小学生の女の子で、病院への搬送時２人とも意識があり会話ができる状