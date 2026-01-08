兵庫県姫路市で今シーズン２例目の鳥インフルエンザを確認です。姫路市では１月７日、養鶏場でニワトリが死んでいるのが見つかり、遺伝子検査の結果、「Ｈ５亜型」の鳥インフルエンザの陽性が確認されました。全国では今シーズン１４例目、姫路市では去年１２月に続き２例目です。兵庫県は８日朝から、この養鶏場のニワトリ約１５万５０００羽の殺処分を始めています。