兵庫県の西宮神社では商売繁盛を願う「十日えびす」を前に、特大のマグロが奉納されました。西宮神社の拝殿に横たわるのは体長約３ｍ、重さ約２７０ｋｇの千葉県産本マグロ。１月９日からの十日えびすの間、商売繁盛と大漁を願う「招福大まぐろ」として飾られ、賽銭を貼り付けると“お金が身につく”縁起物とされています。「１万円でいかせていただきました。頑張って貼りました」「日本全体の景気がよくなりますように