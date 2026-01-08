警察によると、7日午後4時20分頃、福山市神辺町の市道の交差点で近くに住む92歳の男性が運転する軽乗用車が、右折しようとしたところ、カーブミラーに衝突しました。男性は事故当時、胸の痛みを訴えていましたが、目立った外傷はなく、自宅に戻っていました。その後容態が急変し、発生から約5時間後、福山市内の病院で死亡が確認されました。死因は、胸のあたりを強く打ったことによる、出血性ショックでした。現場