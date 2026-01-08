大阪府岸和田市の商店街で、車が警察官をボンネットに乗せたまま約７００ｍ逃走しました。付近の防犯カメラが一部始終を捉えていました。商店街を走行する車に警察官が停止を求めます。その後、ゆっくりと走行する車が突然、前の警察官に向かって急加速、ボンネットに警察官を乗せたまま、車は右折しました。警察によりますと、１月７日午後５時半前、岸和田市の「岸和田駅前通商店街」で通行禁止の時間帯に走行していた車に