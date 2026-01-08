県内の公立の小・中学校で8日、始業式が行われ、3学期がスタートしました。 （登校する児童たち） 「おはようございます」 150年の節目を迎えた今年度で閉校する長崎市の手熊小学校では、最後の始業式が行われ、児童31人が参加しました。 髙木 留美子校長は「閉校まであと55日。友達や先生にたくさんのありがとうを言おう」と呼びかけ、 児童の代表が3学期頑張りたいことを発表し