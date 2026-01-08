お笑いコンビ・インポッシブルのえいじさんは1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表し、祝福の声が寄せられています。【写真】インポッシブルえいじ、結婚を発表「既婚者だと思い込んでいた」えいじさんは「結婚発表したら場がしらけたよみんなえいじ結婚したよ！祝ってくれよ！おめでとう欲しいだけなんだよ！」と投稿。「#有吉の壁」とあるように、7日放送のバラエティー番組『有吉の壁』（日本テレビ系）の番組内