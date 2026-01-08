日本生活協同組合連合会（略称、日本生協連）、コープデリ生活協同組合連合会（関東信越の6生協（以下、コープデリ連合会））は、伊平屋村漁業協同組合の「オキナワモズク海面養殖」がMEL養殖認証（MEL認証：国際的に認められている日本発の水産エコラベル認証制度。水産資源や生態系などの環境にやさしい方法で行われている漁業や養殖業を認証する仕組みのこと）を取得したことを受けて、発売中の「CO・OP 沖縄県伊平屋島産味付も