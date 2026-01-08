矢野経済研究所は、国内のファッショングッズ・身の回り品市場を調査し、アイテム別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、2024年のファッショングッズ・身の回り品（9アイテム計）小売市場規模は前年比108.5％の5兆2457億円に達した。2025年市場規模も伸長と予測するが、伸び率は鈍化傾向の見込み。同調査では、タオル、帽子、ハンカチ、手袋、ネクタイ、バッグ、時計、靴下、靴、計9アイテムのファッショング