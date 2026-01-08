証拠品として警察署内で保管されていたトレーディングカードを盗んだ疑いで、警察官の男が逮捕されました。埼玉県警・羽生署の巡査、藤岡俊行容疑者（25）は2025年10月から11月にかけて、羽生署内の証拠品保管庫にあったトレーディングカード9枚を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、カードはいずれも藤岡容疑者が捜査を担当していた窃盗事件の押収品だったということです。藤岡容疑者はレアカードを中心に盗み、うち8