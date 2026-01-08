大分県内のほとんどの小学校では8日から3学期が始まり、児童たちは新学期に向けて気持ちを新たにしました。 【写真を見る】ほとんどの小中学で始業式3学期スタート大分 全校児童853人の大分市立金池小学校では、体育館で3学期の始業式が行われました。式では、安藤稔校長が今年の干支の午年に合わせて、「目標に向かって走り出すように挑戦してほしい」と子どもたちに呼びかけました。 続いて、代表の児童が冬休みの