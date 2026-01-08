事件の押収品として保管していたトレーディングカードを盗んだとして、埼玉県警の巡査の男が逮捕されました。埼玉県警羽生警察署の巡査・藤岡俊行容疑者（25）は、去年10月から11月までの間、人気アニメのトレーディングカード9枚を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、カードはいずれも藤岡容疑者が捜査を担当していた窃盗事件の押収品で、藤岡容疑者は署内の保管庫からカード9枚を盗み、そのうち8枚を買い取り業者に