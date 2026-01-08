中部電力の勝野哲会長＝2025年12月中部電力の勝野哲会長は8日、中部経済連合会の会長として出席した名古屋市での年頭記者会見で、浜岡原発（静岡県御前崎市）の耐震設計に関わるデータ不正問題について「深くおわび申し上げる」と謝罪した。勝野氏は「原子力事業の根幹を揺るがしかねない重大な事案だ」と述べた。中部電力は5日、耐震設計の目安として想定する揺れである基準地震動を意図的に過小評価した疑いがあると発表し