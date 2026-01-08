◎全国の天気山陰から北日本の日本海側は広く雪や雨で、ふぶく所もありそうです。山沿いを中心に大雪にもご注意ください。一方、太平洋側は晴れ間の出る所が多いですが、北風が冷たいでしょう。◎予想最高気温前日より低い所が多く、厳しい寒さとなりそうです。金沢と鳥取は前日より8℃も低い4℃、福岡は5℃低い7℃、青森は4℃低い0℃でしょう。札幌は氷点下2℃で真冬日となりそうです。そんな中、関東だけは前日より高く、東京は6