日本マクドナルドは1月14日、「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」(5ピース290円〜)を全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で発売する。「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」(5ピース290円〜)○スパイシーでクセになる味わいの期間限定ナゲット同商品は、粗挽きブラックペッパーとガーリックの風味を活かした、スパイシーでクセになる味わいが特長の期間限定のチキンマックナゲット。カリッと香ば