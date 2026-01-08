米投球データサービス「コーディファイ」は７日（日本時間８日）に公式Ｘ（旧ツイッター）に「過去２年間のＭＬＢの本塁打と盗塁トップ４」を投稿し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）の異次元ぶりが明らかになった。本塁打の欄は左から大谷（５４本＋５５本＝１０９本）、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３・５８本＋５３本＝１１１本）、フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２・３８本＋５６本＝９４本）、