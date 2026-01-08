プリンチ とTEAVANA がコラボレーションして贈る『ロースタリー パスティッチーニ フライト』が、プリンチならではのチョコレートを詰め込んだバレンタインの季節を楽しめるアフタヌーンティーとして新たに登場する。ロースタリー パスティッチーニ フライト アフターヌーンティー『ロースタリー パスティッチーニ フライト』価格 平日 6,400円 土日祝日 7,200円(店内利用のみ)。プリンチのこだわりが詰まったバレンタインの特別な