ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は、人気シリーズとなった「マッシュルームワッパー」（期間限定）の新商品を、2026年1月9日（金）から”期間限定”で販売する。※前シリーズの「マッシュルームワッパー」も販売中今回、冬の新作として販売されるのは「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.」の3種類。