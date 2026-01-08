オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人グループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、公式デビューを前に連日話題を集めている。ALPHA DRIVE ONE（ALD1）は、本日（1月8日）午前0時に公式SNSを通じて、デビューアルバム『EUPHORIA』のタイトル曲『FREAK ALARM』のMVティザーを公開した。【写真】ALPHA DRIVE ONE、各メンバーの個性と魅力解説公開された映像には、メンバーそれぞれが何かを探しているかのよ