【猫キャッチ】 1月14日～ 順次発売 価格：1回300円 「猫キャッチ」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「猫キャッチ」を1月14日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、猫が獲物に飛びつく瞬間を表現したカプセルトイ。三毛猫や黒猫など、色々な模様の猫が揃っている。 「三毛」「白」「茶トラ」「グレー白」「くつした」