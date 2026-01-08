Lenovoが50ルクスという低照度の屋内光でも光発電が可能な「次世代集光技術」をCES 2026で発表しました。使用中に継続して充電できる設計により、業界初の「真に充電不要なマウス」を目指す構想を明らかにしています。Lenovo Reimagines the Device Experience in the AI Era with Visionary Proofs of Concept at CES 2026 - Lenovo StoryHubhttps://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-reimagines-concept-at-ces-