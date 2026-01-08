AppleのiPhoneと連動させて使用できるクレジットカードが「Apple Card」です。2019年に発表されたApple Cardは、金融機関のゴールドマン・サックスとクレジットカードブランドのMasterCardと提携して提供されているのですが、ゴールドマン・サックスは同事業で多額の損失を被っており、事業の撤退を模索していることが報じられていました。そして、ついにゴールドマン・サックスはApple CardをJPモルガン・チェースに売却すること