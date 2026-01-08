８日放送のテレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、福井県が７日、職員へのセクハラ問題で昨年１２月に辞職した杉本達治前知事の言動をセクハラと認定する調査報告書を公表したことを報じた。今回の調査で、セクハラに当たるメッセージ約１０００件が確認されたことについて、コメンテーターで出演の慶大教授・中室牧子氏は「２００７年に始まって２０年以上にわたって、この件が