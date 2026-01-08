小泉進次郎防衛相が８日、俳優の谷原章介がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に沖縄県からリモート生出演した。７日から防衛相に就任後、初めて沖縄を訪問した小泉氏にＭＣを務める俳優の谷原章介は「なぜ今、沖縄にいらっしゃるんでしょうか？」と質問した。小泉氏は「防衛大臣になって、約２か月ちょっとですけども、できる限り、早く沖縄本島に行きたいと思っていました。