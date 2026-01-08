長野市の小学校では８日から3学期がスタートし、始業式が行われました。長野市の緑ヶ丘小学校では15日間の冬休みを終え8日から3学期です。始業式では、全校児童およそ500人が体育館に集まり、野口茂雄校長は「今年の干支・午のように駆け抜ける1年にしてほしい」と話しました。また、教室では冬休み中に作ったびっくり箱や獅子舞など、思い思いの工作を友達と見せ合っていました。2年生「ばあばの家に行ってスケートを