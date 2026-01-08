東京・渋谷区の路上で女性に「キャッシュ」などと言って、バッグを奪いケガをさせたとして、スリランカ人の男が逮捕されました。警視庁によりますと、スリランカ国籍のジャヤトンガ・アーラチチラゲ・ダヌシュカ容疑者は先月、渋谷区の路上で帰宅途中の女性に「キャッシュ」などと言って、現金およそ180円が入ったバッグを奪ったうえ、女性を押し倒しケガをさせた疑いがもたれています。女性は、両腕などに全治2週間のケガをしまし