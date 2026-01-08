アメリカのトランプ大統領は、国益に反するとされる66の国際機関から脱退するよう指示しました。ホワイトハウスは、トランプ大統領が7日、あわせて66の国際機関からアメリカが脱退するよう指示する大統領覚書に署名したと発表しました。対象は、アメリカの国益に反するとされる31の国連機関と35の非国連機関です。トランプ氏は2025年2月、国際機関への資金拠出の見直しを命じる大統領令に署名し、これらの機関が「国益に反する行動