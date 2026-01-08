コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーションの最上階「Bar19」で、冬限定ハイティー「AMBROSIAL APPLE」を提供中！2025年12月1日から2026年2月28日までの期間限定です。日本を代表する5種のりんごを、前菜からデザートまで多彩な料理で堪能できます。洗練された空間でシャンパン「ヴーヴ・クリコ」、カクテル、紅茶とともに、りんごの豊かな香りに浸る至福のひとときをお楽しみくださ