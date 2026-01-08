きょうの県内は各地で雨や雪が降っています。大気の状態が非常に不安定で落雷や突風、ヒョウに注意が必要です。日本付近は冬型の気圧配置となり、上空には寒気が流れ込んでいて県内はまだ雨のところも次第に雪に変わる見込みです。富山駅周辺ではマフラーや手袋などを身に着けて歩く人の姿が見られました。日中の最高気温はきのうより大幅に低く富山市、高岡市伏木ともに2度の予想となっています。雪は午後から次第に強まる