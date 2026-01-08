先月、富山市の車庫に火をつけたとして、富山市に住む56歳の男が放火の疑いで逮捕されました。建造物等以外放火の疑いで逮捕されたのは、富山市婦中町の会社員鈴木渡容疑者（56）です。警察によりますと鈴木容疑者は先月6日、富山市磯部町の住宅に隣接する車庫に火をつけた疑いです。この火事によるけが人はいませんでしたが、とめてあった普通乗用車2台や段ボールなどが燃えました。警察は防犯カメラなどの捜査で鈴木容疑者