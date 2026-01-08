【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は７日、計６６の国際機関や条約からの脱退や資金拠出の停止を指示する大統領覚書に署名した。国際的枠組み「パリ協定」の前提となる国連気候変動枠組み条約や、国連人口基金が含まれる。国際連携への米国の関与が弱まる可能性が高い。ホワイトハウスの発表によると、対象にはジェンダー問題に取り組む国連女性機関や、温暖化に関する科学的根拠を示す「気候変動に関する政府間パ