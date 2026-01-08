視覚障害のあるピン芸人、濱田祐太郎（36）が7日夕方に自身のX（旧ツイッター）を更新。駅のホームで突然気を失って倒れたと明かした。「昨日の夜出かけた時電車の中で気分が悪くなって休もうと思ったけど、ホームに降りてすぐ一瞬気を失って倒れました。すぐに周りの人が駅員さんを呼んでくれて駅長室でしばらく休んだら楽になったけど、目が見えないとあの時本当に何が起きたかわからなかったなぁ。濱田祐太郎、大波乱のスタート