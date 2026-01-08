嘉悦大学（東京都小平市）は、全国のZ世代男女（15歳〜29歳）1000人を対象とした「漢字の読みが難しい大学（“難漢”大）調査」を2025年11月にインターネットで実施しました。それによると、「尚絅（しょうけい）大学」（熊本市）が1位となりました。【ランキング】漢字の読みが難しい大学（“難漢”大）TOP10を見るなお、ランキングは「読みの難しさ（難読度）」、「漢字の難しさ（“難漢”度）」、「正答率の低さ」、「誤読率（