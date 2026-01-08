食品・日用品、固定費など多くの項目で値上げが続くなか、家計を取り巻く環境は不透明な状況が続いています。ソニー損害保険株式会社（東京都大田区）が実施した「ソニー損保 家計に関するFP調査」によると、2026年の世帯収入について、過半数が「収入増」を予測している一方で、家計全体の状況は7割以上が「良くならない」と予想していることがわかりました。【調査結果を見る】2026年に「値上げ」が予想された品目は？調査は、フ