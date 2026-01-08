復活していた「マジェスタ」の称号かつて日本の道路を圧倒的な存在感で走っていた高級セダンの名前が、いま中東の地で再び脚光を浴びています。その名は「クラウンマジェスタ」。国内ではすでに姿を消したこのモデルが、意外な形で復活を遂げていることをご存じでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ復活の「クラウンマジェスタ」です！（30枚以上）現在のトヨタ「クラウン」は16代目となり、クロスオーバー、ス