私はミユキ。夫のヨウスケと、3歳で保育園に通うカンタと3人で暮らすワーキングマザーです。カンタの看病と自分の体調不良で心身ともに疲弊していた私は、帰宅したヨウスケの心ない言動に怒りを爆発させました。カンタには声をかけるのに私には労いの言葉ひとつもナシ。しかも激昂して、家を飛び出して行ってしまったのです。行き場のない怒りと悲しみを抱え、衝動的にSNSに愚痴を投稿。誰にも見られていないと思っていたのです…