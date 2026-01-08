若い世代を中心に献血への理解と協力を呼びかける「はたちの献血キャンペーン」が始まりました。 【写真を見る】「はたちの献血キャンペーン」県内の10代から30代の献血者数は10年前から約40%減少【岡山】 「はたちの献血キャンペーン」とは？ 「はたちの献血キャンペーン」は、若い世代を中心に献血の重要性を伝えたいと、日本赤十字社岡山県支部などが毎年この時期に行っているものです。今年のPR