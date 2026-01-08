中部経済連合会の勝野哲会長は、中国政府が打ち出した日本へのレアメタルの輸出規制に憂慮を示しました。 【写真を見る】レアメタル輸出規制 中部経済連合会･勝野会長｢エスカレートしないように…｣ 日中関係緊張緩和へ対話求める （中部経済連合会 勝野哲会長）「今月6日に中国政府が軍民両用品の日本への輸出規制を強化するとしており、状況によっては当地経済に与える影響を憂慮しております。こうした規制は、製造業が