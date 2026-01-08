大分県でプロ野球の公式戦や国際大会を―。同県の野球、ソフトボール関係者でつくる協議会が7日、同県庁を訪れ、佐藤樹一郎知事に新スタジアム建設を求める約12万人の署名を提出した。同県内で自主トレ中のソフトバンク川瀬晃（大分市出身）も私服姿で駆け付け、夢を後押しした。全日本野球協会の山中正竹会長（同県佐伯市出身）、楽天で監督、ソフトバンクなどでコーチを務めた平石洋介氏（同県杵築市出身）も出席。協議会に