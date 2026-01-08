これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の広い範囲に大雪・着雪注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に風雪・波浪注意報、上・中越に大雨注意報が発表されているところがあります。 大雪や電線などへの着雪などに注意してください。 ◆8日(木)これからの天気 午後も断続的に雪雲が流れ込み、山沿いを中心にまとまった雪となるでしょう。大気の状態が不安定で、局