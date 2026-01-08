新潟市内の多くの小・中学校では冬休みが明け、子どもたちの元気な姿が戻ってきました。 新潟市中央区の関屋小学校では冬休みが明け、8日から学校が再開。全校朝会では、代表児童が今年頑張りたいことを発表しました。 ■児童 「毎月本を5冊以上読むことです。」 その後、それぞれの教室に戻り冬休みの思い出を話しました。 ■児童(4年生) 「おせちをたくさん食べた。とてもおいしかった。」 ■児童(4年生) 「スキ