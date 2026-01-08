新潟市は、能登半島地震の復旧・復興推進本部会議を開き、地域ごとの液状化対策工事について着工が早くても2028年になる見通しを示しました。 会議では、液状化対策工事の対象地域にある63の自治会のうち、22カ所で説明会を開催したことが報告されました。市は、今年度中に説明会を各自治会などで最低1回は行い、事業に前向きと判断した自治会から住民の意向を確認するアンケート調査を実施する方針です。 ■新潟市 中