本格的な受験シーズンを前に、「よく通る」と願いを込めたキーホルダーの販売がアストラムラインの駅で始まりました。キーホルダーは金属製で、裏面には「本」命に「通」ると刻印されています。８日から販売されるのを前に、７日夜、県庁前駅で自動販売機への詰め込み作業が行われました。材料には車両に電気を供給する電車線が使われいて、「電気が“よく通る”」にかけられています。広島高速