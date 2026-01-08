１月７日夜、北海道江別市の商店街の一角にあるバイク販売店で火事がありました。火災の発生から１２時間が経った江別市・大麻銀座商店街の近くから中継です。火事があった現場に来ています。現場付近はかなり煙が充満していて、焦げ臭いにおいが漂っています。こちらの建物も壁が黒く焼け焦げて、中が焼け落ちてしまっているのがわかるかと思います。火元となったバイク店はこの建物の裏にあるんですけれども、商店街に燃え広がり