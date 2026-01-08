全米女子プロゴルフ協会（LPGA）は7日、開催地未定だったメジャー初戦「シェブロン選手権」をテキサス州ヒューストンのメモリアルパークGCで行うと発表した。4月23日に開幕する。【写真】西郷真央がV昨年大会を振り返ろうシェブロン選手権は2022年までカリフォルニア州ランチョミラージュのミッションヒルズCC、23〜25年の3年間はテキサス州ヒューストン郊外のザ・クラブatカールトン・ウッズで開催されていた。25年大会は西郷真