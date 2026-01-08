世界中の男子ツアーを席巻し続ける、藤倉コンポジットの『VENTUS（ベンタス）』シリーズ。その勢いは留まることを知らず、昨年の4大メジャーの優勝者のすべての1Wに装着された驚異の実績を引っ提げ、待望のアップデートモデル『26 VENTUS TR BLUE』が発表された。【画像】『24ベンタスブルー』と比較すると6Xの剛性分布差がすごい！昨年はメジャー以外でも、何かと前作『ベンタスTRブルー』に注目が集まった。PGAツアーの「ツアー