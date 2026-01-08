最近話題のバニラピッチだが、どんな打ち方がいいか？ 何を練習したらいいのか？ その詳細の一部を、バニラピッチ専門プロの青島賢吾に教えてもらった。【写真】下半身を固定して上体の回転で打つ！ 都玲華のバニラピッチ◇◇◇PGAプロなどが実践するバニラピッチというアプローチをご存知でしょうか。パターと同じように振ることで、ヘッドが低く動き、打ち込むアプローチよりザックリしにくくなる打ち方です。柔らかい球が打