去年8月、逮捕を免れるために警察の捜査情報を教えたとして、元新潟県警で探偵業の男と社交飲食店経営の男が逮捕されました。犯人隠避の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区に住む元新潟県警で探偵業の男(31)と社交飲食店経営の男(42)です。探偵業の男は、社交飲食店経営の男が風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律違反の犯人として逮捕状が発せられているという情報を何らかの手段で入手し、その上で去年8月、社交飲