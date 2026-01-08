兵庫県姫路市で今シーズン2例目の鳥インフルエンザを確認です。姫路市ではきのう、養鶏場でニワトリが死んでいるのが見つかり、遺伝子検査の結果、「H5亜型」の鳥インフルエンザの陽性が確認されました。全国では今シーズン14例目、姫路市では去年12月に続き2例目です。兵庫県はけさから、この養鶏場のニワトリおよそ15万5000羽の殺処分を始めています。